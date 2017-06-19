В Загатале 4 члена одной семьи пострадали в ДТП

2017-06-19 11:27 | www.oxu.az | 3

В Загатальском районе произошло серьезное ДТП, пострадали четыре члена одной семьи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на участке магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия, пролегающем по территории Загатальского района.

Так, столкнулись автомобиль марки Mercedes и грузовой автомобиль марки «КамАз». В результате аварии водитель автомобиля Mercedes Адиль Гаджимамед оглы Велиев (1949 г.р.) и пассажиры - Рамазан Араб оглы Балаев (1953 г.р.), Гульпери Рамазан гызы Балаева (1981 г.р.) и Асред Рамиль гызы Велиева (2016 г.р.) получили телесные повреждения различной степени.

Пострадавшие доставлены в Загатальскую районную центральную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование.

А.М.

