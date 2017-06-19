В Сирии лидеры "Ахрар аш-Шам" подписали четыре соглашения о перемирии

2017-06-19 11:20 | www.trend.az | 3

За сутки в Сирии подписано четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам", передает РИА Новости со ссылкой на информационную бюллетень Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 4 заявочных листа с лидерами группировки "Ахрар-аш-Шам", действующими в провинции Алеппо. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 223", — говорится в сообщении.