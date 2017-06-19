Стас Михайлов приедет в Баку

2017-06-19 11:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский певец Стас Михайлов примет участие в международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017" в столице Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

"Аплодируем ещё одному участнику фестиваля "ЖАРА-2017" - мэтру сцены Стасу Михайлову", - отмечено на странице фестиваля.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)