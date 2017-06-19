Погибла финалистка шоу «Битва экстрасенсов»

2017-06-19 11:34 | www.oxu.az | 3

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова погибла, выпав из окна шестого этажа на шоссе Энтузиастов в Москве.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Перед смертью она сильно поссорилась со своим любимым человеком Артёмом Бесовым. Скандал разразился прямо в квартире ведуньи.

«Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит её, но она была против этого категорически, - рассказала сотрудникам правоохранительных органов мать Илоны. - После ссоры он отвернулся буквально на мгновение и она, воспользовавшись моментом, выбросилась в окно».

Женщина добавила, что экстрасенс дважды угрожала покончить с собой.

Напомним, экстрасенс Новосёлова была широко известна в СМИ не только как финалистка популярного шоу, но и благодаря скандалу со сменой пола, а также тому, что она регулярно попадала в криминальную хронику. В 2013 году Новосёлову и её подругу, которая также является транссексуалом, похитили и требовали выкуп в размере 20 млн рублей.

A.С.

