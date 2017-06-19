В короткий срок UNEC запишет свое имя в число самых престижных университетов мира - депутат (ФОТО)

2017-06-19 11:28 | www.trend.az | 3

В UNEC был проведен очередной «День открытых дверей».

В «День открытых дверей», который проводится в каждую субботу в целях обеспечения прозрачности и объективности в летней экзаменационной сессии, наряду с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым приняли участие депутат Фазиль Мустафа, заместитель главного редактора Информационного агентства “Trend” Арзу Нагиев и корреспондент «525-ой газеты» Севиндж Гараева. На встрече ректор UNEC выслушав более 30 обращений, в связи с оперативным решением проблем дал указания структурным подразделениям.

Ф.Мустафа отметил, что проведение в высших учебных заведениях занятий, экзаменов, а также «Дней открытых дверей» открытым для общественности является наглядным примером интеграции в мировую систему образования: «В этом направлении UNEC делает успешные шаги. В превращении университета в центр научного исследования, выдвижении на передний план удовлетворенность студентов в UNEC постоянно наблюдаем позитивные факты. Уверен, что в короткий срок UNEC запишет свое имя в число самых престижных университетов мира».

А.Нагиев отметил, что с точки зрения обеспечения прозрачности в высших школах, развития отношений ректора и студентов, повышения авторитета университета проведение таких встреч является важным фактором: «Являясь членом «Совета контроля UNEC», принимаю участие в третьей экзаменационной сессии. Мои наблюдения и анализы дают основание утверждать, что в UNEC с каждым семестром поднимается уровень образования, повышается качество экзаменационных вопросов».

Следует отметить, что «Дни открытых дверей» ректора будут проводиться до конца экзаменационной сессии в каждую субботу.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.