Молния ударила в летевший из Стамбула в Тбилиси самолет

2017-06-19 11:43 | www.apa.az | 2

Удар молнии в самолет авиакомпании AtlasGlobal, следовавший из Стамбула в Тбилиси, стал причиной его возвращения в аэропорт вскоре после взлета.

Как сообщает АПА со ссылкой на Кавказский узел, пассажиры рейса были отправлены в Тбилиси другим самолетом. Об инциденте в воздухе рассказали сегодня пассажиры рейса Стамбул-Тбилиси.

«Создалась такая ситуация, что мы попали в турбулентную зону, из-за чего мы очень занервничали. Выяснилось, что в наш самолет ударила молния», — рассказала, в частности, Нуца Паргалава. По ее словам, обошлось без пострадавших.

Этим же рейсом летел и журналист Rustavi2 Давид Лоладзе. Он сообщил, что молния ударила в самолет через 15-20 минут после взлета. «Мы все почувствовали, как создалось некое кольцо, все засветилось. После этого были проблемы с управлением, соответственно, пилот принял решение вернуться на посадку в аэропорт Ататюрка», — рассказал Давид Лоладзе, слова которого, как и слова Паргалавы приводит Rustavi2.

В авиакомпании AtlasGlobal подтвердили задержку рейса на несколько часов. «При выполнении рейса Стамбул-Тбилиси из-за непогоды самолету пришлось вернуться в Стамбул, но позже рейс был выполнен», - заявил представитель авиакомпании агентству «ИнтерпрессНьюс».