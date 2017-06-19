В Москве таксист взял с чилийского журналиста 50 тыс. рублей за поездку – ВИДЕО

2017-06-19 11:44 | www.oxu.az | 2

Прибывший освещать Кубок Конфедераций чилийский журналист Диего Гаспар заплатил московскому таксисту 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сотрудник Radio Chili нанял частного таксиста и уточнил стоимость только у места назначения. Перевозчик заявил, что поездка стоила 60 тысяч рублей, после чего получил сумму от журналиста. Вернув 10 тысяч, водитель уехал. Гаспар обратился в полицию, которая начала поиски мошенника.

Вскоре после этого, полиция задержала таксиста, который обманул чилийского журналиста.

Как сообщает «Р-Спорт», водитель такси вернул деньги Гаспару.

«Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тыс. рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы. Задержанный ранее водитель вернул деньги и принес извинения гостю из Южной Америки», - говорится в сообщении на официальном сайте столичного главка МВД.

Н.О.