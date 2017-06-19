В Гёйчае жена убила мужа – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 11:50 | www.oxu.az | 2

Установлена личность убийцы жителя Гёйчайского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера вечером было обнаружено тело жителя села Череке Садига Мусаева во дворе дома, где он проживал.

Согласно информации, он был убит ножом или топором. Жена Садига Мусаева Арзу Мусаева, 1986 года рождения, задержана в качестве подозреваемого в совершении убийства.

По словам жителей села, вчера после происшествия мать четырех детей Арзу Мусаева была доставлена в отдел полиции Гёйчайского района, в настоящее время она дает показания.



Причины, побудившие женщину совершить убийство, пока неизвестны. По словам соседей, в семье часто происходили конфликты. Садиг Мусаев был пастухом и рабочим.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.

22:44 (18.06.2017)

В Гёйчайском районе совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Череке Садиг Мусаев, 1985 года рождения, скончался от полученных ножевых ранений.

Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. Отмечается, что отец двоих детей С.Мусаев работал пастухом.

По факту Гёйчайской районной прокуратурой ведется расследование.