В аэропорту Брюсселя с воскресенья ищут взрывное устройство

2017-06-19 11:40 | www.trend.az | 2

В международном аэропорту Брюсселя проводится операция по поиску взрывного устройства, передает РИА Новости со ссылкой на электронную версию газеты Soir.

По ее данным, поиски были начаты с вечера воскресенья после обнаружения на стене в мужском туалете в зале прилета авиатерминала надписи "Аллах Акбар" и сообщения о предстоящем взрыве бомбы.

Поиск взрывного устройства сих пор результатов не дал. На работу аэропорта спецоперация не повлияла, но был установлен периметр безопасности.

Полиция не исключает, что речь может идти об акте хулиганства или выходке психически неуравновешенной личности.