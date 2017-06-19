Новый проект от Mover.az - www.esgeremektub.com

2017-06-19 11:52 | www.apa.az | 2

Выгодная, скоростная и профессиональная служба доставки Mover.az представила еще один социальный проект.

Накануне дня Вооруженных сил при организационной поддержке компании подготовлен сайт www.esgeremektub.com.

Посредством этого сайта каждый сможет написать солдату азербайджанской армии, высказать свои пожелания, оказать моральную поддержку, поблагодарить воинов нашей непобедимой армии, которая стоит на страже Родины, защищает границы Азербайджана.

Mover.az совместно с APA Holding подготовил посвященный Дню Вооруженных сил видеоролик «Salam, əsgər» («Здравствуй, солдат»), в котором известный диктор, исполнитель патриотических военных песен Шамистан Ализаманлы читает свое письмо азербайджанскому солдату. Mover.az призывает и других известных лиц принять участие в этой акции.

Mover.az поддержал сотни пользователей «facebook» в дни чествования 99-й годовщины нашей Республики. В этом раз также была подготовлена рамка для поздравления в связи с Днем Вооруженных сил. Пользователи социальной сети facebоok могут присоединиться к этой акции, обновив фото профиля посредством распространенной в соцсети рамки.





Отметим, пользователи соцсети также могут обновить фото профиля на сайте www.esgeremektub.com. На этом сайте можно написать письмо азербайджанским солдатам, посмотреть видеоролик «Salam, əsgər» («Здравствуй, солдат»), а также прочитать другие письма.





Компания Mover.az была создана в 2015 году. Компания занимается доставкой в Азербайджан онлайн-заказов с турецких коммерческих сайтов.