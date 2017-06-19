Азербайджанский Kapital Bank объявил 2%-ю скидку на кредиты для военнослужащих

2017-06-19 11:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана предлагает военнослужащим новую льготную кампанию с 19 по 30 июня. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках акции военнослужащие, обратившиеся в банк, смогут воспользоваться двухпроцентной скидкой на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от трех до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию, посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредите - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru .

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и шести отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.