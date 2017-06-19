Баку стал центром обсуждения мировых проблем - руководитель "Baku Network" (Интервью) (ФОТО)

2017-06-19 11:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Интервью руководителя Экспертного совета «Baku Network», доктора философии Эльхана Алескерова агентству Trend

- Недавно Вы приняли участие в прошедшей в Баку международной конференции под названием "Южный Кавказ на международной арене: сотрудничество в регионе и за его пределами». Что Вы можете сказать о мероприятии?

- Международная конференция была организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана и посвящалась 5-летию журнала Caucasus International. В мероприятии приняли участие директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью делегации ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, программный директор Фонда российского клуба "Валдай" Андрей Сушенцов, вице-президент Китайского института международных отношений Сюй Цзянь, директор турецкого Центра изучения Евразии Алев Кылыч, представители исследовательских центров и эксперты из Германии, Ирана, Грузии, Казахстана и других стран. Модератором мероприятия выступил главный редактор журнала Caucasus International Азад Гарибов.

- Каковы Ваши впечатления от выступлений на конференции?

- Из выступлений я бы особенно отметил речь директора ЦСИ Фархада Мамедова, который четко обозначил основные контуры ситуации, сложившейся на Южном Кавказе. Он также развернуто затронул тему переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию при участии Минской группы ОБСЕ, остановился на причинах того, почему они до сих пор не дали результата. Директор ЦСИ отметил, что три страны региона избрали различные пути развития: Грузия нацелена на евроатлантическое военно-политическое и экономическое пространство, Армения интегрируется в ОДКБ, Евразийский экономический союз и Таможенный союз. Азербайджан же берет за основу формат двустороннего сотрудничества и, не присоединяясь к какому-либо военно-политическому и экономическому союзу, строит равноправные взаимовыгодные отношения с геополитическими центрами мира. В этом контексте он подчеркнул важную мысль, что в регионе происходит противостояние силовых центров вне зависимости от желания стран Южного Кавказа. Как подчеркнул директор ЦСИ Фархад Мамедов, "вне зависимости от нашего желания, этот регион расположен на линии геополитического раскола. Здесь происходят противостояния геополитических силовых центров. Также на повестке находится угроза превращения региона в пространство соперничества этих сил". В создавшихся условиях страны Южного Кавказа по-разному реагируют на планы больших соседей, стараются направить внутренние возможности на обеспечение своих национальных интересов.

- Чем запомнились выступления зарубежных политологов?

- Как всегда, интересными были выступления экс-сопредседателя Минской группы Мэтью Брайзы, а также программного директора Фонда российского клуба "Валдай" Андрея Сушенцова. Однако для меня наиболее интересным стало выступление профессора по международному праву Бохумского университета Ханса-Йоахима Хайнце. Если вы посмотрите наши материалы, то увидите, что долгое время на экспертных встречах на площадке "Baku Network", а также в моих многочисленных статьях отмечалось, что в реальности армяне Карабаха не имеют права на самоопределение. Это я связывал со многими факторами, численностью 30 тысяч, из-за участия многих из них в грабеже и насилии против азербайджанцев -Ходжалы, наличия оккупационной армии Армении, политикой переселения, и другими факторами.

Профессор по международному праву Бохумского университета Ханс-Йоахим Хайнце открыл новую страницу в изучении этого вопроса, начав с того, что армян, живущих в Карабахе, никак нельзя признать отдельным народом, и поэтому какие-либо ссылки на право нации на самоопределение в их отношении не работают. Говоря о теме принципа территориальной целостности государств и права нации на самоопределении в применении к нагорно-карабахскому конфликту. "Исторически в Карабахе проживали армяне, и эту группу армян нельзя воспринимать как отдельный от прочих армян народ. Поэтому они должны выполнять свои обязанности жителей азербайджанских территорий. Безусловно, можно говорить о некой форме автономии, потому что эта группа населения проживает на определенной территории концентрированно, и у нее есть право лишь на местное администрирование и управление. Принцип территориальной целостности Азербайджана, в свою очередь, непререкаем", - заявил профессор Хайнце. Таким образом, благодаря этой конференции мы нашли своего единомышленника, с которым обговорили перспективы дальнейшего сотрудничества.

- Каково, по-Вашему, значение прошедшей конференции?

- Хотелось бы отметить высокий уровень представительства на конференции. Это очередной шаг по превращению Баку в центр, где обсуждаются мировые проблемы, ведется поиск путей и обсуждаются актуальные вопросы решения конфликтов в регионе, в частности нагорно-карабахского. Мы как представители "Baku Network" взяли для себя много интересных идей для дальнейшей работы Экспертного совета, а также установили несколько важных контактов. Большое спасибо организаторам мероприятия.

http://bakunetwork.com



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