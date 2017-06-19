МВД распространило информацию в связи с убийством в Гейчае - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 12:04 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 18 июня в отдел полиции Гейчайского района поступила информация о пропаже без вести с 14 июня жителя села Череке Садига Мусаева.

В результате проведенных сотрудниками прокуратуры и отдела полиции Гейчайского района мероприятий, было установлено, что Садига Мусаева убил топором житель Уджарского района Сеймур Ханмамедов, после чего закопал тело во дворе дома покойного.

Проведена эксгумация тела.

В результате следственных и оперативно-розыскных мер С.Ханмамедов был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело.

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21:46

В Гейчайском районе совершено убийство.

Как передает местное бюро АПА, житель села Череке Мусаев Садиг (1985 г.р.) скончался от полученных ножевых ранений.

Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. Отмечается, что отец двоих детей С.Мамедов работал пастухом.

По факту Гейчайской районной прокуратурой ведется расследование.