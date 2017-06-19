В Турции предотвращен теракт

2017-06-19 12:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В провинции Диярбакир на юге-востоке Турции предотвращен крупный теракт, говорится в сообщении распространенном полицией провинции.

Согласно сообщению, теракт планировался на одной из автомагистралей во время проезда отрядов жандармерии.

По предварительным данным за попыткой совершения теракта стоят боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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