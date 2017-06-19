Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша создают новый логистический продукт

2017-06-19 12:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Целью совместной работы по проекту коридора "Юг-Запад" железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Украины и Польши является создание нового привлекательного логистического продукта, сказал глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в понедельник на встрече глав железнодорожных ведомств пяти стран в Баку.

По его словам, этот коридор включит в себя такие страны и регионы, как Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия и Персидский залив.

"На этой территории имеются большие людские и экономические ресуррсы. Ежегодный товаропоток из Индии в страны Европы составляет 72 миллиона тонн грузов, в том числе 25 миллионов тонн из Европы. Мы уверены, что маршрут "Юг-Запад" будет действовать и у него большое будущее", - сказал Гурбанов.

Он отметил, что главные пункты на маршруте коридора это индийский Мумбаи, Бендер Аббас в Иране, Астара (Азербайджан), Поти и Батуми в Грузии, украинские Черноморск и Изов и Славков в Польше.

"Общая протяженность коридора составляет 7 654 километра. Наша задача сделать его привлекательным. Воздушные перевозки быстрее, но гораздо дороже и предлагают меньше объемов. Морские перевозки сейчас преобладают, они дешевле железнодорожных, но подобный маршрут занимает около 40 дней. По железной дороге срок доставки грузов будет составлять 15 дней. Положительным моментом является тот факт, что до самого Славкова проложена колея длиной в 1520 километров, и вагонам не нужно будет ее менять", - сказал Гурбанов.

Он добавил, что сторонам нужно работать сообща для достижения целей.

"Основная цель - создать новый логистический продукт, выяснить возможности, сблизить позиции, привлечь на коридор большой грузопоток и сделать его востребованным. У нас есть возможности, опыт, воля первых лиц и собственное желание. Для этого надо вести совместную тесную работу", - сказал Гурбанов.

(Автор: Максим Цурков)