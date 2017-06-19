Государственное агентство: В профессиональном образовании за основу будут взяты опыт и стажировка

2017-06-19 12:16 | www.apa.az | 3

«Сегодня одним из основных вызовов является вопрос перехода от обучения за столом на прохождение стажировки на рабочем месте. Этот опыт будет применен и в профессиональном образовании.

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на церемонии вручения выпускникам сертификатов в рамках проекта «Совершенствование кадров в сфере туристических услуг и программа стажировки на рабочем месте» заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве образования Фамиль Мустафаев.

По его словам, в странах с развитой системой профессионального образования приветствуется прохождение стажировки на рабочем месте. Ф. Мустафаев сказал, что и в Азербайджане в профессиональном образовании за основу будут взяты опыт и прохождение стажировки на рабочем месте. Директор агентства отметил, что для достижения прогресса в профессиональном образовании важно наладить сотрудничество с работодателями: «За последние 2 года в Азербайджане в сфере профессионального образования предприняты важные шаги. В настоящий момент ведется работа в связи с реализацией проекта ЕС по поддержке профессионального образования. Уверены, что в рамках этого проекта в развитии профессионального образования будет достигнут существенный прогресс».