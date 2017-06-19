Стали известны подробности убийства пастуха в Гёйчае – ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 12:14 | www.oxu.az | 3

Стали известны подробности убийства, совершенного в Гёйчайском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 18 июня в селе Череке.

Тело жителя села Садига Мусаева 1980 года рождения было обнаружено в его доме. Его супруга Арзу Мусаева 1986 года рождения была вызвана в Гёйчайскую районную прокуратуру, но после дачи показаний ее отпустили.

В ходе следственных мероприятий, продолженных на основе показаний А.Мусаевой, была установлена личность совершившего преступление. Им оказался односельчанин убитого, Сеймур Ханмамедов 1984 года рождения. С.Ханмамедов был задержан и передан следствию.

Выяснилось, что убийство было совершено на почве личного конфликта. С.Мусаев и С.Ханмамедов за несколько часов до произошедшего распивали спиртные напитки. Между нетрезвыми односельчанами произошел конфликт, после чего они разошлись. Через несколько часов С.Ханмамедов принял решение убить С.Мусаева и пришел к нему домой. Он застал С.Мусаева в кровати и убил его.

Напомним, что у С.Мусаева осталось четверо малолетних детей.

По факту в Гёйчайской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК АР.

11:50

Установлена личность убийцы жителя Гёйчайского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вчера вечером было обнаружено тело жителя села Череке Садига Мусаева во дворе дома, где он проживал.

Согласно информации, он был убит ножом или топором. Жена Садига Мусаева Арзу Мусаева, 1986 года рождения, задержана в качестве подозреваемого в совершении убийства.

По словам жителей села, вчера после происшествия мать четырех детей Арзу Мусаева была доставлена в отдел полиции Гёйчайского района, в настоящее время она дает показания.



Причины, побудившие женщину совершить убийство, пока неизвестны. По словам соседей, в семье часто происходили конфликты. Садиг Мусаев был пастухом и рабочим.

По факту в прокуратуре Гёйчайского района ведется расследование.

22:44 (18.06.2017)

В Гёйчайском районе совершено убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Череке Садиг Мусаев, 1985 года рождения, скончался от полученных ножевых ранений.

Кем и с какой целью совершено преступление, пока неизвестно. Отмечается, что отец четырех детей С.Мусаев работал пастухом.

По факту Гёйчайской районной прокуратурой ведется расследование.