Задержаны нарушители границы Азербайджана

2017-06-19 12:20 | www.apa.az | 5

В результате оперативных мер сотрудниками Госпогранслужбы на служебном участке пограничной заставы в селе Алар Ярдымлинского района при попытке незаконно пресечь государственную границу Ирана из Азербайджана были задержаны граждане Бангладеша Амин АМ Таджул (1991 г.р.), Мухаммед Бахауддин (1985 г.р.) и их проводник, гражданин Ирана Гасанли Фатех Гамид оглу (1963 г.р.).

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу ГПС, посреднику, который намеревался помочь нарушителям пресечь границу, гражданину Азербайджана, жителю села Арвана Ярдымлинского района Сатиеву Шахрияру Эвез оглу удалось сбежать с места происшествия. Однако в результате оперативно-розыскных мер вскоре он был задержан. После предварительного расследования стало известно, что граждане Бангладеша являются студентами университетов «Odlar Yurdu» и «Qərb».

На служебном участке пограничной заставы в селе Асадли Джалилабадского района была предпринята попытка пресечь госграницу Азербайджана из Ирана. В результате оперативно-розыскных мер были задержаны и привлечены к следствию нарушитель границы Гезалова Айнур Ахмед гызы (1990 г.р.) и встречавшие ее жители села Мусалы Джалилабадского района Гезалов Дахил Ахмед оглу и его брат Шихали Гезалов. Стало известно, что женщина с 2007 года проживает в Турции, из-за отсутствия соответствующих документов в 2017 году она незаконно пресекла границу Ирана из Турции, а затем попыталась вернуться в Азербайджан.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.