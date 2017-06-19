Евросоюз продлил санкции против Крыма

2017-06-19 12:26 | www.oxu.az | 3

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза 19 июня без обсуждения продлили санкции против Крыма на год.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

«Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действие санкций должно было истечь 23 июня 2017 года.

Н.О.