Все иранские ракеты, нацеленные на позиции террористов в Сирии достигли цели - генерал КСИР

2017-06-19 12:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Все иранские ракеты, нацеленные на позиции террористов, достигли намеченных целей в Сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщил бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, командующий Силами авиации Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана.

«Мы могли наблюдать за ракетами, поражающими цели, используя беспилотные летательные аппараты над Дейр-эз-Зором», - сказал Гаджизаде, сообщило 19 июня информационное агентство Tasnim.

Командующий добавил, что ракеты были запущены из Ирана и пролетели над территорией Ирака, прежде чем нанести удар по целям в Сирии.

Другой бригадный генерал КСИР Рамадан Шариф, сказал, что шесть иранских баллистических ракет средней дальности нацелены на позиции в пределах 650-700 километров в Дейр-эз-Зоре.

Шариф сказал, что ряд запущенных ракет - это ракеты Zolfaqar, способные наносить точные удары по точкам.

Бригадный генерал КСИР добавил, что Иран координировал операцию с сирийским правительством еще до запуска ракет.

18 июня КСИР объявил, что ракеты средней дальности были запущены из западных провинций Ирана в Керманшахе и Кордестане в ответ на недавние террористические атаки террористической организации Исламское государство на Тегеран, в результате которых погибло 18 и было ранено еще 50 человек.

(Автор: Эльмира Таривердиева)