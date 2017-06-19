Азиз Санджар: «Учителя определяют будущее нации»

2017-06-19 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Побывавший в Баку профессор университета Северной Каролины США, лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар встретился в UNEC с представителями медиа.

Отметив, что очень любит Баку, Азиз Санджар выразил удовлетворение в связи с пребыванием в Азербайджане: «Я очень полюбил Баку, красивый и уютный город. Считаю, что здесь я провел достаточно плодотворные встречи. Встретился с министром образования, президентом НАНА. Стал свидетелем того, что в Азербайджане ученые владеют богатыми знаниями, занимаются полезной деятельностью».

Лауреат Нобелевской премии высоко оценил проделанные в Азербайджане работы в сфере нанотехнологий. Он ответил на вопросы журналистов о возникновении и лечении таких заболеваний, как диабет и рак. По его словам, способ лечения этих заболеваний полностью не найден. Самый лучший способ борьбы с диабетом – это правильный образ жизни. Однако заботиться о здоровье нужно до заболевания какой-либо болезнью. А чтобы защититься от рака, прежде всего необходимо отказаться от сигареты: «Примерно 30 процентов заболеваний раком в мире возникает от курения. А над оставшимися процентами работают ученые всего мира. Они достигли определенных успехов, однако, когда можно будет предотвратить раковое заболевание, найти полностью его лечение сказать трудно».

Выразив свое отношение к вопросу о росте в последние годы раковых заболеваний в результате развития технологий, Санджар отметил, что несмотря на утверждения, в связи с этим нет доказательств.

Ученый, посвятивший всю свою жизнь науке, отметил: «Если бы я заново родился, выбрал бы профессию учителя. Учитель действительно святая профессия. Он определяет будущее нации».

Ученый подчеркнув, что Нобелевская премия не является основным критерием, отметил, что его имя упоминалось в учебниках еще до получения им этой премии: «С 1982 года мое имя упоминается в учебниках по биохимии. Присуждение Нобелевской премии сделало меня известным среди людей, не занимающихся в данной сфере. Не присуждение Нобелевской премии не умаляет достоинства ученого. Например, ввиду того, что Нобелевская премия не присуждается по математике, Лютфи Заде не смог получить ее. Однако, я с уверенностью могу сказать, что Лютфи Заде выше Нобелевской премии. Я был изумлен, ознакомившись его открытием двадцать лет назад».

Санджар еще раз выразил удовлетворение в связи с пребыванием в Азербайджане: «Я прожил неделю, которая оставила в моей жизни глубокий след. За это я очень благодарен вам!»

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.