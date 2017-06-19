Panorama Park – Предложение, от которого вы не откажетесь

2017-06-19 12:28 | www.oxu.az | 2

Обзавестись собственной квартирой мечтает, наверное, каждый современный человек. Покупка недвижимости – серьезный и ответственный шаг, тут перед многими встает нелегкий выбор: купить квартиру на вторичном рынке или обзавестись собственными квадратными метрами в новостройке?

Если вы цените комфорт, ответ очевиден. Ну и, конечно, немаловажную роль в выборе в пользу приобретения первичного жилья играет чистая юридическая история. На ваше жилище никогда не будет претендовать какой-нибудь «затерявшийся» наследник, утверждающий, что когда-то его незаконно выселили из квартиры.

Современные квартиры отличаются удобной планировкой. В новостройке вам не придется натыкаться на углы в коридоре, мучительно выкраивать место под стиральную и посудомоечную машины, вам не придется искать сантехника, чтобы устранить очередной засор канализации.

Квартиры в новых зданиях отличаются удобной и комфортной планировкой, высокими потолками, светлыми и просторными комнатами, изолированными спальнями, большими кухнями и ванными комнатами. Новейшие технологии строительства обеспечивают тепло, тишину и полный комфорт для жизни. А новая сантехника, качественные окна и двери избавят вас от общения с ремонтниками и работниками коммунальных служб на ближайшие 5-10 лет.

Вот это дом!

Одним из самых ярких примеров «идеального жилища» можно назвать жилой комплекс Panorama Park, строительство которого, кстати говоря, близится к завершению – здания будут сданы в эксплуатацию уже к концу 2017 года.

Этот жилой комплекс расположен на пересечении проспектов Гянджа и Нобель, из окон квартир Panorama Park открывается превосходная панорама на Бакинскую бухту. Он содержит в себе все, о чем только может мечтать современный человек при выборе новой квартиры.

Застройщик - динамично развивающаяся и уже хорошо зарекомендовавшая себя на рынке компания Alians Development - предоставляет всю информацию о стройматериалах, используемых при строительстве этого Жилого комплекса. Каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с проектной документацией, сертификатами качества стройматериалов и архитектурными, функционально-технологическими, и инженерно-техническими документами.

«Прозрачность – один из основных принципов нашей компании. Именно поэтому будущие владельцы квартир могут не только ознакомиться со всеми разрешительными документами, получить полную информацию о стройматериалах и их производителях, но и, при желании, посетить стройплощадку, чтобы собственнолично наблюдать за ходом текущих работ», - отметил бывший декан факультета Азербайджанского университета архитектуры и строительства, начальник участка Panorama Park Айям Гусейнов.

По его словам, данный Жилой комплекс строится по İSO 9001, что обеспечивает качество и устойчивость здания.

«На всех этапах работ, начиная от заливки фундамента, и заканчивая отделочными работами, ведется непрерывный контроль. Цемент, бетон, арматура проходят предварительную проверку в лаборатории, и все это документально фиксируется. Здания Жилого комплекса Panorama Park способны вынести землетрясение в 9 баллов», - говорит он.

К слову, строительные материалы, используемые при строительстве комплекса, отличаются превосходным качеством. Поставляют их ведущие производители Германии, Японии, Финляндии Турции, США, России и Азербайджана.

Квартиры на любой вкус

Что касается комфорта, то тут будущим владельцам этих прекрасных квартир можно лишь позавидовать! Их ждет не только привлекательная архитектура, новые и надёжные инженерные коммуникации, высокое качество электропроводки, систем канализации и водоснабжения, удобная планировка квартир, но и богатая инфраструктура Жилого комплекса.

На территории Panorama Park предусмотрены детский садик, спорт и фитнес-залы, салон красоты, SPA и супермаркет. Придомовая территория обустроена игровой и спортивной площадкой для малышей и взрослых. Ну и, разумеется, здесь расположена двухэтажная автомобильная парковка, рассчитанная на 450 автомобилей.

В зданиях комплекса Panorama Park до мельчайших подробностей рассчитано и продумано все: в каждом здании установлено по 3 лифта с UPS: 2 пассажирских и 1 грузовой; вентилируемый фасад обеспечивает максимальную звуко- и теплоизоляцию зданий, что на целых 30% сокращает энергопотребление, а значит, и расходы домовладельцев.

Кроме того, здесь установлены видеокамеры и предусмотрена круглосуточная охрана, которая позаботится о безопасности жильцов.

В Panorama Park можно приобрести 1,2,3,4,5-ти комнатные современные, удобные и практичные квартиры разных размеров и направлений, в зависимости от ваших пожеланий. Кроме того, застройщики предлагают разнообразный выбор планировок, так что даже самый взыскательный покупатель найдет квартиру, которая соответствует его вкусу.

Здесь можно приобрести как полностью отремонтированное помещение «под ключ», так и квартиру без ремонта. Кроме того, вы можете отремонтировать квартиру в соответствии с собственными предпочтениями, не обращаясь к сторонним строительным бригадам - компания Alians Development предложит вам свои услуги, начиная от разработки проекта, и заканчивая его реализацией.

И все это на крайне выгодных условиях, которые предлагает вам компания Alians Development!

Если вы задумались о приобретении квартиры, вас, несомненно, заинтересует невиданная до сих пор кампания, реализуемая Alians Development! Приобретая полностью отремонтированную квартиру в Panorama Park, каждый 10-ый квадратный метр жилплощади вы получаете бесплатно!

Жилплощадь можно приобрести в рассрочку до 5 лет (60 месяцев) по внутренней линии кредита с первоначальным взносом в размере 10% от полной стоимости под 9% годовых.

В случае если вы вносите первоначальный взнос в размере 30-40% от стоимости квартиры, вам предоставляется рассрочка на 50 месяцев абсолютно без процентов!

Если же сумма первого взноса составит 50% от полной суммы, оставшуюся часть вы можете платить на протяжении 60 месяцев, опять же, без какой-либо переплаты!

Для того чтобы приобрести квартиру в жилом комплексе Panorama Park, вам не придется тратить время на получение различных справок и прочую бюрократическую волокиту, вам достаточно предъявить лишь удостоверение личности. Кроме того, вам не нужны никакие посредники-маклеры. Договор заключается непосредственно в офисе компании Panorama Park!

Дополнительную информацию о квартирах, акциях и всем, что касается Жилого комплекса Panorama Park можно получить по номерам: *2727/ 055 400 27 27/ 055 400 27 19 и на интернет-страничках:

https://www.facebook.com/alians.baku/

https://www.facebook.com/panoramaparkbaku/

http://alians.az/

http://panoramapark.az/az/

Покупка жилплощади в Panorama Park - это экономия средств, сил и личного времени и, конечно, выгодное капиталовложение.

Не упустите свой шанс стать обладателем квартиры вашей мечты!