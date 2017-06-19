Зираддин о выпавшей из окна Илоне Новосёловой: Она разговаривала только о чёрной магии

2017-06-19 12:36 | www.oxu.az | 3

Как сообщалось ранее, погибла финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новосёлова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на SUPER, Зираддин Рзаев, который долгое время работал с Илоной в паре, поделился своими воспоминаниями о девушке.

— Когда я узнал о смерти Илоны, мне стало плохо. Я был лично с ней знаком. Но по работе мы не совпадали. Она всегда себя позиционировала как ведьму и разговаривала только о чёрной магии. В этом плане наши дороги всегда расходились, но мы не конфликтовали. Все говорили, что она агрессивная, на самом деле она просто так выглядела. Она была в жизни как маленькая девчонка, как ребёнок. Илона была очень доброй, ясной и открытой. Мы работали с Илоной в паре: она моя лучшая напарница из всех. Илона очень уважительно ко мне относилась, была воспитанной, не пробивала энергию. У нас был хороший тандем. Я считаю, что это потеря для экстрасенсорного мира. Жалею, что мы не общались долгое время.

A.C.

