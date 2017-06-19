Путин назначил нового посла в Турции

2017-06-19 12:36 | www.trend.az | 5

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой республике", — говорится в тексте указа.

Ерхов занимает должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ, ранее он несколько лет был генконсулом РФ в Стамбуле.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".