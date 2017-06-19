Госкомитет сделал предупреждение Ильгару Ибрагимоглу

2017-06-19 12:42 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, заведующий отделом Комитета по городу Баку Анар Кязымов сказал, что 18 июня в некоторых средствах массой информации были распространены сообщения о том, что Ильгар Ибрагимоглу от имени религиозной общины провел в Джума мечети мероприятие в связи с третьей ночью Предопределения месяца Рамазан.

«Хотел бы отметить, что Ильгар Ибрагимоглу не имеет никакого правового отношения к расположенной в Ичеришехер Джума мечети и действующей там религиозной общине. Сейчас председателем и ахундом прошедшей официальную государственную регистрацию религиозной общины Джума мечети является полномочный представитель Управления мусульман Кавказа Сурхай Мамедов. Проведение Ильгаром Ибрагимоглу в Джума мечети мероприятия от имени религиозной общины, освещение этого в СМИ является недопустимым и незаконным. Если Ильгар Ибрагимоглу продолжит подобного рода незаконные действия, тогда он понесет правовую ответственность и Госкомитет предпримет все необходимые шаги в связи с этим на правовой плоскости», - добавил он.

Государственный комитет призвал верующих не принимать участие в незаконных мероприятиях, которые организовываются за пределами мечетей.