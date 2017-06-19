Посол США посетил Гянджу

2017-06-19 12:46 | www.apa.az | 3

Посол США в Азербайджане Роберт Секута совершил визит в Гянджу.

Как сообщили АПА в ИВ Гянджи, посол встретился с главой Исполнительной власти Гянджи Эльмаром Велиевым.

Э.Велиев проинформировал дипломата о промышленном потенциале, культуре, проводимых работах по благоустройству и новых проектах во втором по величине городе страны. Э.Велиев поблагодарил Р.Секуту за сотрудничество и построенные при поддержке правительства США спортивные площадки.

До встречи посол посетил мавзолей Низами и одноименный музей поэта. По его словам, целью визита является участие в открытии в центральной библиотеке города посвященного США отдела, а также проведение обсуждений по поводу программ помощи USAİD в Гяндже.

Посол заявил, что этот отдел важен с точки зрения усиления контактов азербайджанцев с США и изучения языка.

Р.Секута также поинтересовался условиями жизни вынужденных переселенцев в Гяндже.