В Кыргызстане расширяют полномочия Совбеза

2017-06-19 12:44 | www.trend.az | 3

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал в понедельник закон, направленный на расширение полномочий Совета безопасности республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

По ее данным, у Совбеза, в частности, появятся функции по "выявлению внутренних и внешних рисков жизненно важным интересам личности, общества и государства", а также по "организации работы по прогнозированию, анализу и оценке вызовов и угроз, выработке достаточных мер предупреждения".

"Еще одним новшеством принятого закона является то, что обсуждение вопросов национальной безопасности, требующих принятия оперативных решений или других решений неотложного характера, будет проводиться под руководством председателя на внеочередных заседаниях и оперативных совещаниях в узком составе Совета безопасности", - говорится в сообщении пресс- службы.

Совет безопасности Кыргызстана также получил право проводить проверку деятельности государственных органов, в том числе вооруженных сил, правоохранительных органов и других "воинских формирований", в сфере "обеспечения обороны и безопасности". "Закон вступает в силу в силу со дня официального опубликования", - отмечается в документе.

Председателем Совета безопасности Кыргызстана является президент республики. В его состав также входят руководители силовых и правоохранительных органов страны.