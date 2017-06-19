Грузия применяет на маршруте "Юг-Запад" самые минимальные тарифы на грузоперевозки - глава ГЖД

2017-06-19 12:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Грузия применяет на железнодорожном маршруте "Юг-Запад" самые минимальные тарифы на грузоперевозки, сказал председатель Грузинских железных дорог (ГЖД) Мамука Бахтадзе в понедельник на встрече глав железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии, Украины, Польши и Ирана в Баку.

По его словам, тариф Грузинских железных дорог на этом маршруте составляет 123 доллара за контейнер.

"Это самый минимальный тариф, применяемый Грузинскими железными дорогами. Даже внутренние перевозки дороже. Это подчеркивает приоритет, который Грузия отдает этому коридору", - сказал Бахтадзе.

Он отметил, что через неделю в Тбилиси состоятся консультации между железными дорогами Грузии, Азербайджана и Ирана и пригласил Украину и Польшу принять в них участие.

"Для будущего развития коридора критически важна интеграция Индии. Необходимо сфокусироваться на конкретных цифрах и задачах, так как рынок ждет этого логистического продукта", - сказал Бахтадзе.

Транспортный коридор «Юг-Запад» имеет большое значение для Азербайджана, наряду с Транскаспийским маршрутом и транспортным коридором «Север-Юг». Коридор будет действовать по маршруту Индия - Персидский залив - Иран - Азербайджан - Грузия - Черное море - Европа.

На начальном этапе по маршруту планируется транспортировка 10 тысяч тонн грузов, но в будущем объем будет увеличен в несколько раз.

Соглашение по транспортному коридору «Юг-Запад» было подписано в 2016 году в Баку Азербайджаном, Грузией, Ираном и Украиной. Коридор позволит в 2-3 раза сократить время перевозки грузов из Индии в Европу.

По предварительным оценкам, перевозка грузов из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину и в обратном направлении по транспортному коридору "Юг-Запад" займет семь дней.