Фонд молодежи провел мероприятие по случаю Дня национального спасения

2017-06-19 12:48 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта АП, заместитель первого вице-президента Юсуф Мамедалиев, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов, исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев, депутаты и представители молодежных организаций.



Исполнительный директор фонда Фархад Гаджиев в своем выступлении сказал, что если бы 15 июня 1993 года Гейдар Алиев по требованию народа не пришел бы во второй раз к власти, Азербайджан мог бы пережить трагедию намного большую, чем 28 апреля 1920 года: «Если в 1920 году мы потеряли Зангезур, Гёйчу, на этот раз мы могли бы потерять весь Азербайджан. Азербайджанский народ столкнулся с гражданской войной, хаосом, сепаратизмом и политическим кризисом, и видел единственный путь спасения, связанный с патриотом, политиком, любящим свой народ человеком – Гейдаром Алиевым. Современный Азербайджан благодаря политике Гейдара Алиева превратился в стремительно развивающуюся страну в мире. Его наследие всегда будет жить. Пока есть мы, есть эта страна, Гейдар Алиев будет жить».

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал, что основанная Гейдаром Алиевым молодежная политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым: «Азербайджан добился больших успехов в спорте, ежегодно количество наших медалей становится больше. Руководителем оргкомитета прошедших в Азербайджане I Европейских Игр и IV Игр Исламской Солидарности была первый вице-президент Мехрибан Алиева. Эти соревнования прошли успешно. Молодежная политика в стане успешно продолжается. Ежегодно в этом направлении реализуется сотни проектов. В стране действуют более 300 молодежных организаций. Хотел бы подчеркнуть активность Фонда молодежи в этом направлении. Основа наших успехов была заложена в день спасения. Наша молодежь должна знать это».

Заведующий отделом молодежной политики и спортивных вопросов Администрации Президента, помощник первого вице-президента Юсиф Мамедалиев сказал, что президент Ильхам Алиев с внимание и заботой относится к молодежи.

Заместитель заведующего общественно-политическим отделом Администрации Президента Таир Сулейманов напомнил о том, что в 1990-х годах в Азербайджане царил хаос: «Азербайджан был на грани развала, уничтожения. С приходом к власти Гейдара Алиева Азербайджан спасся от этого. С 1993 по 2003 года Гейдар Алиев 43 раза встречался с молодежью, подписал 20 распоряжений, указов. Эта политика успешно продолжается президентом Ильхам Алиевым. Ни в одной стране в Администрации Президента нет отдела молодежной политики и спортивных вопросов. Это является проявлением внимания молодежной политике».

Председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Фуад Мурадов рассказал о проведенной в сфере молодежной политики работе: «Сегодня проводимая в Азербайджане работа в сфере спорта не проводится ни в одной другой стране. Это связано с развитием и успехами Азербайджана».

Председатель Молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев сказал, что будущее Азербайджана в успешных руках.

Председатель Национального совета молодежных организаций Сеймур Гусейнов подчеркнул, что независимость Азербайджана, где живут идеи и Гейдара Алиева, непоколебима.

Мероприятие продолжилось выступлениями.