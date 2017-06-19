Скандал вокруг мечети «Джума»

2017-06-19 12:54 | www.oxu.az | 3

Государственный комитет по работе с религиозными образованиями выразил отношение к вопросу, связанному с проведением гаджи Ильгаром Ибрагимоглу в мечети «Джума» в Ичеришехер мероприятия от имени религиозной общины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, заведующий отделом комитета по городу Баку Анар Кязымов отметил, что 18 июня в некоторых средствах массой информации были распространены сообщения о том, что Ильгар Ибрагимоглу от имени религиозной общины провел в мечети «Джума» мероприятие в связи с третьей ночью Гадр (Ночь Предопределения) месяца Рамазан.

«Хотел бы отметить, что Ильгар Ибрагимоглу не имеет никакого правового отношения к расположенной в Ичеришехер мечети «Джума» и действующей там религиозной общине. Сейчас председателем и ахундом прошедшей официальную государственную регистрацию религиозной общины данной мечети является полномочный представитель Управления мусульман Кавказа Сурхай Мамедов. Проведение Ильгаром Ибрагимоглу в мечети «Джума» мероприятия от имени религиозной общины, освещение этого в СМИ является недопустимым и незаконным. Если Ильгар Ибрагимоглу продолжит подобного рода незаконные действия, тогда он понесет правовую ответственность и Госкомитет предпримет все необходимые шаги в связи с этим на правовой плоскости», - добавил он.

Государственный комитет призвал верующих не принимать участие в незаконных мероприятиях, которые организовываются за пределами мечетей.

A.M.

