Дорожная полиция о водителях во «вьетнамках»

2017-06-19 13:00 | www.oxu.az | 3

С открытием пляжного сезона на повестку дня вновь встал вопрос управления автомобилем в открытой обуви. Утверждается, что вождение во «вьетнамках» часто становится причиной аварий.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов, учитывая плотность движения на дорогах в бакинских селах в связи с началом пляжного сезона, дал водителям некоторые рекомендации:

«Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий водители должны соблюдать установленную скорость движения, а также не управлять автомобилем во «вьетнамках», так как это создает угрозу».

По словам начальника отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямрана Алиева, правила дорожного движения не распространяются на одежду или аксессуары водителя (к примеру, головные уборы, часы или очки).

«Мы лишь инструктировали своих сотрудников, чтобы они рекомендовали водителям во «вьетнамках» сменить обувь. Ведь это опасно, водители ставят под угрозу свою жизнь и жизнь своих близких», - отметил Алиев.

Зульфия Гурбанова

