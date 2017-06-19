В Баку покажут Гала-балет с участием звезд

2017-06-19 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в Баку завершает свой 108 театральный сезон показом Гала-балета, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

21 июня будут показаны балетные номера на музыку композиторов Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Шарль-Камиля Сен-Санса, Людвига Минкуса, Мориса Равеля, Фредерика Шопена, Цезаря Пуни, Эдварда Хельстеда и других.

В Гала-балете наряду с балетной труппой театра, примут участие и ведущие солисты.

Дирижировать Гала-балетом будет народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адыгезалов.

(Автор: Джани Бабаева)