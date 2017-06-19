Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Лаоса (версия 2)

2017-06-19 12:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салимсаем Коммаситом.

"Испытываю чувство гордости в связи со своим первым официальным визитом в Вашу прекрасную страну. Пользуясь возможностью, передаем Вам приветствия Президента Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянга Ворачита. Желаю Вам новых успехов и благополучия Вашему народу", - сказал министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Салимсай Коммасит.

Выразив признательность за теплые слова, Президент Ильхам Алиев отметил заинтересованность страны в расширении сотрудничества с Лаосской Народно-Демократической Республикой.

Глава государства подчеркнул, что визит в Азербайджан министра иностранных дел Лаоса Салимсая Коммасита является хорошим показателем наличия взаимного интереса в дальнейшем укреплении связей между странами. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в ходе визита в страну министра Салимсая Коммасита будут обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес и связанные с определением перспектив сотрудничества.

Министр Салимсай Коммасит отметил длительную историю связей между Лаосом и Азербайджаном, которая началась еще в советский период. Он подчеркнул, что Азербайджан внес большой вклад в социально-экономическое развитие Лаосской Народно-Демократической Республики, в том числе в вопросе подготовки кадров. Отметив большие успехи, достигнутые Азербайджаном, являющимся государством-лидером в регионе, Салимсай Коммасит подчеркнул важность взаимных визитов между странами.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Лаосом в сферах образования, туризма и других областях.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Лаоса Буннянга Ворачита, попросил передать свои приветствия главе Лаоса.