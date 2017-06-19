В Уджаре автомобиль сбил насмерть ученика 2 класса
2017-06-19 13:00 | www.apa.az | 3
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Газъян Уджарского района.
Автомобиль марки «ВАЗ-2106», которым управлял житель села Лек Уджарского района Аллахвердиев Юсиф Аллахверди оглу, сбил жителя села Газъян Халилова Гасана Рашид оглу (2008 г.р.).
Ученик 2 класса Гасан Халилов был доставлен в Центральную больницу Уджарского района, но спасти его жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.