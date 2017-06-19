Задержанный полицией бывший проректор университета освобожден - ОБНОВЛЕНО

2017-06-19 13:01 | www.apa.az | 3

Задержанный полицией бывший проректор Азербайджанского института учителей освобожден.

Об этом АПА сообщил сам Рагим Азизов.

По его словам, вчера полиция вызвала его для дачи показаний: «В связи с возбужденным в полиции Абшеронского района уголовным делом я получил повестку по адресу прописки.

Однако в связи с тем, что я не проживаю по данному адресу, я не знал об этой повестке, и полиция объявила меня в розыск. Вчера для дачи показаний меня пригласили в Абшеронское РОП. После того как я дал показания, меня отпустили».

***

10:33

В Азербайджане задержан находящийся в розыске человек.

Как сообщает АПА, сотрудники Абшеронского РУП на территории Насиминского района задержали Рагима Заман оглу Азизова (1952 г.р.), который разыскивался по статье 178 (мошенничество) УК АР.

По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, Р.Азизов ранее работал проректором в Азербайджанском институте учителей.