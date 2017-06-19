В Уджаре автомобиль сбил насмерть ученика 2 класса

2017-06-19 13:07 | www.oxu.az | 2

На дороге Уджар-Зардаб произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано на территории села Газъян Уджарского района.

Автомобиль марки «ВАЗ-2106», которым управлял житель села Лек Уджарского района Аллахвердиев Юсиф Аллахверди оглу, сбил жителя села Газъян Халилова Гасана Рашид оглу (2008 г.р.).

Ученик 2 класса Гасан Халилов был доставлен в Центральную больницу Уджарского района, но спасти его жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.

A.M.