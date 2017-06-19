Назначен глава исполкома Международного Фонда спасения Арала

2017-06-19 12:59 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Председателем Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала (МФСА) назначен Гуйзгелди Байджанов.

Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана, президент МФСА Гурбангулы Бердымухамедов.

Байджанов ранее занимал должность заместителя министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по строительным работам.

Туркменистан председательствует в МФСА в 2017-2019 годах.

Созданный в девяностые годы прошлого века при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана МФСА нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшению экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

(Автор: Гусейн Гасанов)