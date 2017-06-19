Предупреждение от синоптиков

2017-06-19 13:15 | www.oxu.az | 3

20 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью на полуострове местами пойдут кратковременные дожди. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в МЭПР.

Возможны грозы, подует умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление понизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

Утром в горных районах, а вечером в большинстве районов Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.

Начиная с вечера 20 июня до 23 июня в районах Азербайджана погода будет нестабильной, ожидаются грозы, дожди, местами интенсивного характера. Возможен град. Подует порывистый западный ветер.

Уровень воды в реках повысится.

A.M.