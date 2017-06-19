При теракте у мечети в Лондоне погиб человек, 10 ранены

2017-06-19 13:13 | www.trend.az | 3

Один человек погиб, 10 были ранены в Лондоне в результате наезда фургона на людей, возвращавшихся из мечети, водитель фургона был задержан, передает РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что полиция рассматривает инцидент у мечети в Лондоне как потенциальный теракт.

Наезд на толпу людей произошел в ночь на понедельник на севере Лондона у мечети на улице Севен Систерс. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети после ночной молитвы.

В полиции сообщили, что в результате наезда фургона пострадали 10 человек. Восемь из них были госпитализированы, еще двоим медицинская помощь была оказана на месте. В результате инцидента один человек погиб.

По сообщениям газеты Evening Standard со ссылкой на очевидцев, из машины выскочил вооруженный ножом мужчина, говорилось о том, что в результате его нападения по меньшей мере один человек был ранен, но полиция информацию о ножевых ранениях опровергает.

Как пишет издание, белый мужчина с темными волосами был задержан полицейскими, при этом не уточняется, был ли это вооруженный ножом мужчина. Предположительно, машина была взята в аренду в Уэльсе.

"Я видел четыре или пять человек на земле. По меньшей мере у одного было ножевое ранение", — сообщил один из прихожан мечети. "Толпа поймала парня. Он пытался совершить то же, что было на Лондонском мосту", — добавил он.

В свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на очевидца сообщает, что двоим из троих мужчин, которые находились в фургоне, протаранившем толпу на северо-востоке Лондона, удалось бежать. "В грузовике было три человека. Одного задержала полиция, двое остальных скрылись", — сказал очевидец.