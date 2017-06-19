Министр обороны Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили обстановку на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

2017-06-19 13:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Франция), а также со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

В ходе встречи была обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Азербайджана и Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.