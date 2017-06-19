Предотвращена контрабанда из Азербайджана более 7 кг золотых слитков

2017-06-19 13:22 | www.apa.az | 3

Сотрудниками Билясуварского таможенного управления на таможенном посту «Гоша Тепе» предотвращена попытка незаконного вывоза из страны золотых слитком общим весом более 7 кг.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, золотые слитки общим весом 7 кг 058,28 грамма были обнаружены с помощью рентгеновского оборудования в моторном отделении автомобиля марки Toyota Prado с номерным знаком 85-CE-076, принадлежащего гражданину Азербайджана Видади Джафарову. В.Джафаров пытался вывезти на территорию Ирана 11 слитков золота различных форм, спрятанных под аккумулятором автомобиля.