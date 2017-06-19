Выбраны Мисс и Мистер Азербайджан – ФОТО

2017-06-19 13:30 | www.oxu.az | 3

В минувшую субботу, 17 июня, состоялся финальный этап национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan – 2017.

Как передает Oxu.Az, в финале 17 девушек и 17 парней боролись за победу.

В конце победителями стали Разият Алиева и Али Гусейнов.

Отметим, что национальный конкурс красоты Miss Azerbaijan проводится в республике с 1996 года. Учредителем и организатором конкурса является Анеля Ордуханова.

Айтен Садыгзаде

ФОТО: Тогрул Аббасов