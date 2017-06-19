Назначен предправления Azer Turk Bank

2017-06-19 13:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Орхан Гусейнов назначен председателем правления Azer Turk Bank, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Как отмечается, решение было принято сегодня на общем собрании акционеров банка.

Ранее Гусейнов был назначен исполняющим обязанности председателя правления после того, как Халид Ахадов возглавил правление Международного банка Азербайджана.

Azer Turk Bank, основная часть акций которого принадлежит азербайджанскому государству, входит в первую десятку банков страны по таким показателям как активы, взвешенные с учетом риска, адекватность совокупного капитала, коэффициенты ROA и ROE и прочим.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli