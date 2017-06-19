Юсуф Мамедалиев: Молодежь достигнет успехов благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой (ФОТО) (Версия 2)

2017-06-19 13:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре Гейдара Алиева при организации Фонда молодежи при Президенте Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 15 июня – Дню национального спасения.

В мероприятии приняли участие заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев, заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Таир Сулейманов, председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов, представители молодежных организаций и другие гости.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Азад Рагимов рассказал о значимости для Азербайджана Дня национального спасения. Он отметил, что День национального спасения - важный день в истории Азербайджана. «По мере прохождения времени значимость этого дня растет. Оценивая сегодняшнее развитие Азербайджана во всех сферах, занимаемую страной позицию на международной арене, отчетливо видно, насколько важна для нашего народа и для нашей страны дата 15 июня», - сказал Рагимов.

Министр отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев – феномен, глубоко изучивший и достигший развития во всех сферах. «Гейдар Алиев взял на себя такую большую и ответственную задачу как спасителя страны, успешно выполнив ее», - отметил Рагимов.

Азад Рагимов отметил, что великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание молодежной политике, которая успешно продолжается и сегодня.

Великий лидер Гейдар Алиев, придя по желанию народа к власти в 1993 году, в самый сложный период Азербайджанского государства, всегда придавал значение воспитанию молодежи в духе патриотизма, тому, чтобы молодое поколение обладало современными знаниями, сказал, выступая на мероприятии, Юсуф Мамедалиев.

По словам заведующего отделом, создание благоприятных условий для молодежи было одним из основных приоритетов государственной политики.

Юсуф Мамедалиев подчеркнул, что заботу великого лидера о молодежи сегодня достойно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мамедалиев отметил, что создание отдела по молодежной политике и вопросам спорта в Администрации Президента – показатель внимания и заботы главы государства о молодежи. «Мы, молодежь, сплотившись, оправдаем это доверие. Наша цель - видеть азербайджанскую молодежь здоровой, патриотичной и приверженной к национальным ценностям», - сказал заведующий отделом.

Юсуф Мамедалиев добавил, что молодежь Азербайджана всегда должна быть готовой к освобождению оккупированных земель. «Война должна проводиться не только на линии фронта, но и в СМИ, в социальных медиа, в Википедии», - подчеркнул заведующий отделом.

Завотделом Администрации Президента Азербайджана сказал, что после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в истории Азербайджана открылась еще одна яркая страница. «За последние 25 лет Азербайджан успешно развивается во всех сферах, став лидирующим государством региона. В развитии Азербайджана велика также роль молодежи. В сферах выявления интеллектуального и творческого потенциала молодежи, повышения активности и дальше будет проводиться большая работа», - отметил Мамедалиев.

Юсуф Мамедалиев подчеркнул, что именно молодежь достигнет успехов благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой».

В 1990-х годах в Азербайджане царил хаос, отметил в своем выступлении заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Таир Сулейманов. Он напомнил, что Азербайджан мог быть раздроблен, уничтожен. «С приходом Гейдара Алиева к власти, Азербайджан был спасен от таких угроз. С 1993 по 2003 годы Гейдар Алиев 43 раза встречался с молодежью, подписал до 20 указов и распоряжений. Эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Ни в одной стране мира в Администрации Президента нет отдела по вопросам молодежи и спорта. Это проявление внимания к молодежной политике», - подчеркнул Сулейманов.

Выступившие на мероприятии ораторы - председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов, председатель Молодежного объединения правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сеймур Оруджев, председатель Общественного объединения «Ирели» Миргасан Сеидов, а также другие участники рассказали о делах, осуществленных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для азербайджанского народа, работе, проводимой в сфере молодежной политики. Участники форума подчеркнули, что развитие и успехи Азербайджана связаны с именем общенационального лидера.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)