Али Гасанов: «Азербайджан никогда не откажется от принципа территориальной целостности»

2017-06-19 13:30 | www.apa.az | 2

«Позиция Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту ясна. Эта позиция доведена до сопредседателей, Совбеза ООН, ОБСЕ, Совета Европы, до мировой общественности. Позиция такова – территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома, нужно придерживаться норм международного права».

Как сообщает АПА, об этом, комментируя визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджан, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, заведующий отделом АП Али Гасанов.

«Конечно же, мы понимаем компромисс, различные позиции стран-сопредседателей и международных организаций по данному вопросу. Но основным вопросом является нерушимый принцип международного права – территориальная целостность. Мы никогда не откажемся от него. Президент Ильхам Алиев многократно говорил, что Азербайджан не уступит никому и пяди своей земли. Мы в то же время готовы достичь конструктивного мира в регионе», - сказал он.

Помощник президента сказал, что очередной визит сопредседателей направлен на то, чтобы прояснить ситуацию, еще раз уточнить позиции сторон, сблизить позиции и достичь прогресса в связи с урегулированием конфликта: «Мы считаем, что проведенная в любом формате встреча служит поиску общих точек соприкосновения. Они рано или поздно будут найдены. В противном случае, война и освобождение азербайджанской армией Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий неизбежны».