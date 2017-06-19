В ГЭЦ есть более 1500 вакансий госслужбы

2017-06-19 13:36 | www.oxu.az | 3

«Сейчас в Государственном экзаменационном центре есть более 1500 вакантных мест в связи с госслужбой».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на мероприятии «Суть и важность системы государственной службы» заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

М.Аббасзаде отметила, что имеется спрос на кадры, специализирующиеся в информационных технологиях.

По ее словам, уже более 10 лет прием на госслужбу осуществляется посредством конкурса: «На данный момент более 6 тысяч вакансий были распределены посредством конкурса».

A.M.