В Карсе состоится обсуждение запуска железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс

2017-06-19 13:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пятого июля в Карсе состоится встреча железнодорожных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции для обсуждения реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, стороны оценят ситуацию с реализацией проекта и обсудят состояние дел.

"По итогам этой встречи можно будет заявить о дате запуска БТК. Ожидается, что проект будет запущен в этом году", - сказал Гурбанов.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Максим Цурков)