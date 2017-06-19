Мэй открыла заседание чрезвычайного комитета после теракта в Лондоне

2017-06-19 13:32 | www.trend.az | 2

Заседание чрезвычайного комитета COBRA в связи с произошедшим в ночь на понедельник нападением на севере Лондона началось в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщил РИА Новости представитель канцелярии премьера.

Как ожидается, по итогам заседания Тереза Мэй выступит с заявлением.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний белый мужчина.

В заседании комитета COBRA под председательством главы кабмина Терезы Мэй принимают участие представители правительства, полиции и спецслужб.

Нынешний теракт стал четвертым терактом в Великобритании за последние три с небольшим месяца. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли. В Манчестере 22 мая теракт произошел во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран. В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.