Помощник президента Азербайджана: «Происходящее на фронте – очередная провокация армянских властей»

2017-06-19 13:43 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам, завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что начиная с 90-х годов прошлого века по сей день Армения продолжает совершать провокации: «Они это делают, в частности во время интенсификации переговоров на международном уровне и увеличения усилий международного сообщества для изменения статус-кво. Эта страна пытается усилить противостояние на фронте, преследует цель укрепить свою антиазербайджанскую позицию на международной арене и скрыть недовольство собственного населения правительством Армении. Поэтому мы оцениваем происходящее сегодня на фронте и все предыдущие провокации армянских властей как неконструктивную политику».