ООН: Число вынужденных переселенцев в мире побило рекорд

2017-06-19 13:45 | www.oxu.az | 3

Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Это на 300 тысяч больше, чем в 2015 году. Впрочем, это все равно гораздо менее резкий скачок, чем в 2014-2015 годах, когда число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличилось сразу на пять миллионов.

Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что данные о вынужденных переселенцах свидетельствуют об обескураживающем провале международной дипломатии.

Он также напомнил о бремени, которое легло на некоторые из беднейших стран мира - 84% перемещенных лиц живут в бедных странах и государствах со средним уровнем доходов.

«Как я могу просить страны с гораздо меньшим количеством ресурсов - в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии - принять миллионы беженцев, если богатые страны отказываются это сделать», - заявил Гранди.

Н.О.