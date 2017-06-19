ООН: Число вынужденных переселенцев в мире побило рекорд
2017-06-19 13:45 | www.oxu.az | 3
Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
Это на 300 тысяч больше, чем в 2015 году. Впрочем, это все равно гораздо менее резкий скачок, чем в 2014-2015 годах, когда число людей, вынужденных покинуть свои дома, увеличилось сразу на пять миллионов.
Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что данные о вынужденных переселенцах свидетельствуют об обескураживающем провале международной дипломатии.
Он также напомнил о бремени, которое легло на некоторые из беднейших стран мира - 84% перемещенных лиц живут в бедных странах и государствах со средним уровнем доходов.
«Как я могу просить страны с гораздо меньшим количеством ресурсов - в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии - принять миллионы беженцев, если богатые страны отказываются это сделать», - заявил Гранди.
Н.О.